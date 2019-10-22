2019-10-22T12:16:46+03:00
Общество

Мэр Калининграда пообещал подумать о строительстве велодорожек на завод «Янтарь»

Этот вопрос Алексей Силанов намерен решать «в рамках комплексного подхода к ремонту улично-дорожной сети»
Иван МАРКОВ
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Велодорожка для рабочих завода "Янтарь" пока под вопросомВелодорожка для рабочих завода "Янтарь" пока под вопросомФото: Иван МАРКОВ
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В середине сентября председатель профсоюзной организации завода «Янтарь» Лидия Матвеева обратилась в мэрию Калининграда с просьбой построить на улицах Портовая, Суворова и Транспортная сеть велосипедных дорожек, так как по ним на предприятие ежедневно добирается пять сотен рабочих на велосипедах. Во вторник 22 октября журналисты поинтересовались у мэра Калининграда Алексея Силанова, собирается ли мэрия пойти рабочим навстречу.

- Вы знаете, мы буквально на следующей неделе будем пообъектно рассматривать вопросы в рамках бюджета строительства и реконструкции тротуаров и улично-дорожной сети 2020 года, - издалека начал Силанов. - Почему у нас такое пристальное внимание, потому что мы сегодня вырабатываем подход комплексного ремонта улично-дорожной сети и тротуаров, то есть чтобы вместе с тротуарами сразу рассматривать вопросы, связанные с освещением, с реализацией проекта «Чистое небо», с установкой остановочных павильонов, урн. Также будем рассматривать и велодорожки. Посмотрим, каковы наши возможности, поскольку по заводу «Янтарь» у нас есть проблемы с улицей Транспортной. Будем уже в ближайшее время это рассматривать при вынесении вопроса в первом чтении на общественные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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