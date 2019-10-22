В Зеленоградске восстановили уникальное резное панно начала прошлого века

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-22T12:55:37+03:00

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На Курортном проспекте в Зеленоградске во время капремонта задания отреставрировали уникальное деревянное панно начала XX века. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленоградского городского округа.

Как сообщается, резное панно ручной работы состоит из 10 элементов. Мастерам из подрядной организации «КурортСтройЭко» удалось восстановить все элементы рисунка и красоту диковинных птиц и орнаментов.

- В последующие годы в Зеленоградске будут продолжены работы по восстановлению объектов деревянного зодчества в городской архитектуре. В соответствующую муниципальною программу на период 2020-2022 годы включены 37 зданий имеющих небольшую ценность как объекты культурного и исторического населения, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU