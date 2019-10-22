В Зеленоградске восстановили уникальное резное панно начала прошлого века
На Курортном проспекте в Зеленоградске во время капремонта задания отреставрировали уникальное деревянное панно начала XX века. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленоградского городского округа.
Как сообщается, резное панно ручной работы состоит из 10 элементов. Мастерам из подрядной организации «КурортСтройЭко» удалось восстановить все элементы рисунка и красоту диковинных птиц и орнаментов.
- В последующие годы в Зеленоградске будут продолжены работы по восстановлению объектов деревянного зодчества в городской архитектуре. В соответствующую муниципальною программу на период 2020-2022 годы включены 37 зданий имеющих небольшую ценность как объекты культурного и исторического населения, - отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU