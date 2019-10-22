Силанов о порче мозаик на Нижнем озере: Я бы не сказал, что там все катастрофически разбили

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-22T13:27:54+03:00

Экскаватор на мозаике, отремонтированной в прошлом году Фото: Анна Королева

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В понедельник 21 октября в сообществе «Союз граждан "Наш регион"» появились фотографии того, как экскаваторы колесят по мозаикам из смальты на набережной Нижнего озера. Причем, по мозаикам, ремонт которых производился буквально в прошлом году.

- Вы только посмотрите на это! – подписала снимки калининградка Анна Королева. - На Нижнем озере уничтожаются советские мозаики! Они не имеют охранного статуса, к сожалению. Как это остановить?

Во вторник мэру Калининграда Алексею Силанову журналисты сообщили, что рабочие разбили мозаику, на что он отреагировал:

- Я бы так не говорил, что там все катастрофически разбили. Подрядчики это все будут устранять, вчера специалисты уже выезжали.

Что касается нарушения графика проведения работ, то, по словам Силанова, «подрядчик несомненно будет нести штрафные санкции».

ИСТОЧНИК KP.RU