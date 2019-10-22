2019-10-22T13:28:44+03:00
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Зоологи из Копенгагена и Варшавы предложили бизонов из калининградского зоопарка скормить львам

Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В интервью "КП" директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала о забавном случае, который произошел некоторое время назад, когда Калининград посетили члены Европейской ассоциации и аквариумов. Среди них были директора зоопарков Копенгагена и Варшавы. И они очень удивились, увидев в наших вольерах американских бизонов.

- Американский бизон - это обычный вид, - рассказала Светлана Соколова. - В Польше их вообще разводят зачастую как мясную породу. Когда к нам приезжала комиссия из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, директор зоопарка из Дании и директор варшавского зоопарка спросили: «Зачем бизоны? Лучше держать на этом месте европейского зубра. Это охраняемый вид, его размножают, есть программа реинтродукции». Я говорю: «У меня бизоны на дожитии. Пока они живут, никого завести не можем». Они отреагировали: «Скормите львам и заведите более редких зубров».

Светлана Соколова отметила, что "с точки зрения сохранения видов и природоохранной ценности зоопарков, они правы".

- Но не тот у нас менталитет, чтобы принимать такие кардинальные решения. Бизоны проживут столько, сколько проживут, - добавила директор Калининградского зоопарка.

Полностью интервью со Светланой Соколовой читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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