Жителю Немана грозит четыре года колонии за два ружья и патроны
Изменить размер текста:
Жителю Немана грозит срок за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские провели обыск в квартире 55-летнего мужчины и нашли два двуствольных комбинированных ружья и 42 боевых патрона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU