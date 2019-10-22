Жителю Немана грозит четыре года колонии за два ружья и патроны

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-22T13:43:32+03:00

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Жителю Немана грозит срок за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские провели обыск в квартире 55-летнего мужчины и нашли два двуствольных комбинированных ружья и 42 боевых патрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU