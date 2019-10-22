Исследование: В Калининградской области подорожали загородные дома и дачи

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-22T13:49:47+03:00

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В Калининградской области за год выросли цены на загородные дома и дачи. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито».

В третьем квартале средняя цена загородного дома в области составила 3,7 млн рублей, что на 6 процентов превышает ценник за аналогичный период прошлого года. Дача в среднем обойдется в 900 тысяч рублей, что на 6 процентов больше, чем годом ранее.

На один процент за год подорожали коттеджи, в Калининградской области такой вид загородной недвижимости в среднем стоит 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU