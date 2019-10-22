2019-10-22T14:24:19+03:00
Общество

В Калининградской области создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Калининградской области создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 22 октября, заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

По его словам, сейчас одна из первостепенных задач, – повышение эффективности диспансеризации как действенного инструмента выявления рака на ранних стадиях.

В регионе будут созданы четыре центра амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром. В них по показаниям будут проводиться томография, УЗИ, лабораторная и функциональная диагностика, эндоскопические исследования, химиотерапевтическое лечение, мониторинг лечения, диспансерное наблюдение. Такой центр уже открыт на базе Центральной городской клинической больницы, за два года появятся в Черняховске, Советске и Зеленоградске.

Кравченко также сообщил, что в 2018 году онкозаболевания были вновь выявлены у 3,6 тысячи жителей Калининградской области. При этом динамика одногодичной летальности больных раком снизилась более чем на 5 процентов.

- Этому способствовали и оптимизация схемы маршрутизации пациентов, и рост доли больных, выявленных активно на медосмотрах, в том числе в ходе диспансеризации. Также проводится адресная работа по профилактике запущенности онкозаболеваний, - сказал Александр Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Зеленоградска отправили в колонию за организацию «резиновой квартиры»
На ул. Горького в Калининграде задержали водителя «Форда» с килограммом марихуаны
Сергей Шаргунов потребовал расследовать гибель Ивана Вшивкова в калининградском отделе полиции
Чтобы заставить калининградцев оплачивать проезд наличными, кондукторы умышленно блокируют валидаторы
В Советске директор магазина попался на присвоении 170 тысяч рублей
Исследование: В Калининградской области подорожали загородные дома и дачи
Жителю Немана грозит четыре года колонии за два ружья и патроны
Зоологи из Копенгагена и Варшавы предложили бизонов из калининградского зоопарка скормить львам
Силанов о порче мозаик на Нижнем озере: Я бы не сказал, что там все катастрофически разбили
В Зеленоградске восстановили уникальное резное панно начала прошлого века
Мэр Калининграда пообещал подумать о строительстве велодорожек на завод «Янтарь»
В Янтарном поднимут променад, чтобы его не заносило песком
В Гвардейске лишенный прав пьяный водитель «Ауди» врезался в забор
В Калининграде свыше 20 улиц остались без электричества
В Калининграде до вечера не работает светофор на перекрестке Пролетарская-Соммера
В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные фоторадары на этой неделе
В Янтарном решили поднять часть променада
Спортсменка из Калининграда завоевала два золота всемирных игр в Австралии
В Калининграде более двух тысяч человек посетили дни неигрового кино
В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД выявили 11 неисправных автобусов
В Калининграде при падении в автобусе пострадала 63-летняя женщина
На Московском проспекте в ДТП попал троллейбус
В Гусеве офицер похитил топлива почти на 2 млн рублей