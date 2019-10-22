СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-22T14:24:19+03:00

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В Калининградской области создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 22 октября, заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

По его словам, сейчас одна из первостепенных задач, – повышение эффективности диспансеризации как действенного инструмента выявления рака на ранних стадиях.

В регионе будут созданы четыре центра амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром. В них по показаниям будут проводиться томография, УЗИ, лабораторная и функциональная диагностика, эндоскопические исследования, химиотерапевтическое лечение, мониторинг лечения, диспансерное наблюдение. Такой центр уже открыт на базе Центральной городской клинической больницы, за два года появятся в Черняховске, Советске и Зеленоградске.

Кравченко также сообщил, что в 2018 году онкозаболевания были вновь выявлены у 3,6 тысячи жителей Калининградской области. При этом динамика одногодичной летальности больных раком снизилась более чем на 5 процентов.

- Этому способствовали и оптимизация схемы маршрутизации пациентов, и рост доли больных, выявленных активно на медосмотрах, в том числе в ходе диспансеризации. Также проводится адресная работа по профилактике запущенности онкозаболеваний, - сказал Александр Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU