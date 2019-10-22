В Советске директор магазина попался на присвоении 170 тысяч рублей
В Советске полицейские уличили директора магазина в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В ходе ревизии в салоне мобильных телефонов была выявлена недостача в 172 тыс рублей.
Полицейские опросили персонал и выяснили, что к преступлению причастен директор торговой точки. 20-летний мужчина дал признательные показания и сообщил, что присвоенные деньги потратил на собственные нужды.
На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU