2019-10-22T14:08:39+03:00
Общество

В Советске директор магазина попался на присвоении 170 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Советске полицейские уличили директора магазина в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В ходе ревизии в салоне мобильных телефонов была выявлена недостача в 172 тыс рублей.

Полицейские опросили персонал и выяснили, что к преступлению причастен директор торговой точки. 20-летний мужчина дал признательные показания и сообщил, что присвоенные деньги потратил на собственные нужды.

На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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