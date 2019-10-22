Чтобы заставить калининградцев оплачивать проезд наличными, кондукторы умышленно блокируют валидаторы
Губернатор Антон Алиханов накануне заявил, что если кондуктор не в состоянии выдать билет пассажиру, оплачивающему его по безналу, то он не вправе брать плату наличными. Во вторник 22 октября мэр Калининграда Алексей Силанов продолжил эту тему, заявив, что в его подведомственном предприятии уже создана специальная группа контроля, которая проверяет процесс обилечивания и использования валидаторов на всех маршрутах.
- Мы сталкиваемся с различными фактами, - продолжил Силанов. – Порой даже с умышленной блокировкой валидатора или его неиспользованием, потому что кондуктора говорят: «Так удобнее». Поэтому мы составляем акты, выносим штрафные санкции перевозчикам.
Силанов добавил, что согласен с позицией губернатора.
- Сегодня невозможность обеспечить и оплатить проезд по безналу – это, прежде всего, ответственность перевозчика. И он должен создать условия для этого, - заключил глава города. – Но другой вопрос, когда люди просто не оплачивают проезд в общественном транспорте. Здесь две стороны медали: создание условий со стороны перевозчика, а с другой – воспитанность наших горожан и обязательность оплаты проезда. Будем работать и с одной, и с другой стороной.
ИСТОЧНИК KP.RU