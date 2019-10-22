2019-10-22T14:12:27+03:00
Общество

Чтобы заставить калининградцев оплачивать проезд наличными, кондукторы умышленно блокируют валидаторы

Мэр Калининграда сообщил, что пассажиры могут ехать бесплатно, если кондуктор не принимает его карту
Иван МАРКОВ
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Мэр Калининграда: "В транспорте не принимают безнал? Едь бесплатно"Мэр Калининграда: "В транспорте не принимают безнал? Едь бесплатно"Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Антон Алиханов накануне заявил, что если кондуктор не в состоянии выдать билет пассажиру, оплачивающему его по безналу, то он не вправе брать плату наличными. Во вторник 22 октября мэр Калининграда Алексей Силанов продолжил эту тему, заявив, что в его подведомственном предприятии уже создана специальная группа контроля, которая проверяет процесс обилечивания и использования валидаторов на всех маршрутах.

- Мы сталкиваемся с различными фактами, - продолжил Силанов. – Порой даже с умышленной блокировкой валидатора или его неиспользованием, потому что кондуктора говорят: «Так удобнее». Поэтому мы составляем акты, выносим штрафные санкции перевозчикам.

Силанов добавил, что согласен с позицией губернатора.

- Сегодня невозможность обеспечить и оплатить проезд по безналу – это, прежде всего, ответственность перевозчика. И он должен создать условия для этого, - заключил глава города. – Но другой вопрос, когда люди просто не оплачивают проезд в общественном транспорте. Здесь две стороны медали: создание условий со стороны перевозчика, а с другой – воспитанность наших горожан и обязательность оплаты проезда. Будем работать и с одной, и с другой стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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