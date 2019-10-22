2019-10-22T14:45:14+03:00
Происшествия

На ул. Горького в Калининграде задержали водителя «Форда» с килограммом марихуаны

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На улице Горького в Калининграде инспекторы ГИБДД остановили для проверки «Форд Фокус». У 29-летнего водителя были внешние признаки наркотического опьянения, поэтому полицейские приняли решение провести досмотр. В результате в сало и багажнике был обнаружен килограмм марихуаны и полтора грамма амфетамина. Наркотики были приготовлены для закладок, сообщает пресс-служба УМВД.

В полиции добавили, что поставщика наркотиков задержали в его доме в Полесском районе. Там также изъяли приготовленную к сбыту марихуану.

В отношении задержанных завели уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемые помещены в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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