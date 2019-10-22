Жителя Зеленоградска отправили в колонию за организацию «резиновой квартиры»
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске осудили местного жителя за фиктивную постановку на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина поставил на учет в своей квартире семерых иностранцев, при этом, гастарбайтеры в жилище не проживали.
В ведомстве отметили, что злоумышленник совершил преступление в период испытательного срока за другое преступление, связанное с организацией незаконной миграции.
В результате суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU