Жителя Зеленоградска отправили в колонию за организацию «резиновой квартиры»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-22T15:05:36+03:00

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В Зеленоградске осудили местного жителя за фиктивную постановку на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина поставил на учет в своей квартире семерых иностранцев, при этом, гастарбайтеры в жилище не проживали.

В ведомстве отметили, что злоумышленник совершил преступление в период испытательного срока за другое преступление, связанное с организацией незаконной миграции.

В результате суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU