2019-10-22T16:29:14+03:00
Спорт

Калининградские спортсмены завоевали два золота чемпионата Европы по жиму штанги

Соревнования прошли в Финляндии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Чемпионат Европы по жиму штанги лежа провели в финском городе Тампере, собрав 273 представителя 18 стран.

В составе сборной России, завоевавшей по итогам турнира первое место, максимальных результатов добились калининградцы Дмитрий Лучкин и Олег Смирнов. Последний, как сообщает министерство спорта Калининградской области, стал абсолютным чемпионом, попутно установив новый европейский рекорд.

Новый рекордсмен Европы выступал в категории «до 59 кг», где пожал в лучшей попытке штангу весом 206 кг. Итог – личный и континентальный рекорд и чемпионство.

Дмитрий Лучкин выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России международного класса». Калининградец первенствовал среди соперников массой до 74 кг, в лучшей попытке зафиксировав штангу весом 250 кг.

В минспорта отметили, что это был чемпионат с использованием экипировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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