Калининградские спортсмены завоевали два золота чемпионата Европы по жиму штанги
Чемпионат Европы по жиму штанги лежа провели в финском городе Тампере, собрав 273 представителя 18 стран.
В составе сборной России, завоевавшей по итогам турнира первое место, максимальных результатов добились калининградцы Дмитрий Лучкин и Олег Смирнов. Последний, как сообщает министерство спорта Калининградской области, стал абсолютным чемпионом, попутно установив новый европейский рекорд.
Новый рекордсмен Европы выступал в категории «до 59 кг», где пожал в лучшей попытке штангу весом 206 кг. Итог – личный и континентальный рекорд и чемпионство.
Дмитрий Лучкин выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России международного класса». Калининградец первенствовал среди соперников массой до 74 кг, в лучшей попытке зафиксировав штангу весом 250 кг.
В минспорта отметили, что это был чемпионат с использованием экипировки.
ИСТОЧНИК KP.RU