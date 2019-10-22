2019-10-22T16:58:11+03:00
Общество

Калининград включили в топ-3 самых красивых городов России для путешествий осенью

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых красивых городов России для путешествий осенью. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса по теме, какой город самый красивый и интересный для осенних путешествий на выходные.

В первую десятку городов России для осенних путешествий вошли Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Москва, Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как самый красивый город России отдали 26% голосов, за Калининград - 10%, за Казань и Нижний Новгород - по 8%, за Москву - 7%, за Краснодар - 6%, за Владивосток и Ростов-на-Дону - по 4%, за Великий Новгород и Екатеринбург - по 3% голосов, за Иркутск, Сочи, Ялту и Ярославль - по 2,5%, за Вологду, Кострому, Псков, Севастополь и Сергиев Посад - по 2%, за Рязань и Красноярск - по 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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