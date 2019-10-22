В Калининградский зоопарк бесплатно пустят посетителей с тыквами

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-22T16:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский зоопарк объявил о традиционной акции «Меняем тыкву на билет». Пройдет она в этом году с 28 октября по 3 ноября. Как сообщает пресс-служба зоопарка, билет можно получить, если принести с собой спелую и красивую тыкву общим весом 3 кг.

Для получения бесплатного билета необходимо, чтобы:

- тыква (тыквы) была свежей, спелой и качественной;

- окружность одной тыквы была не менее 60 см.

- вес одной тыквы (или нескольких) был не менее 3 кг.

За тыкву пройти может один человек, независимо от возраста.

Уже 3 ноября в 13:00 состоится показательное кормление животных тыквами.

ИСТОЧНИК KP.RU