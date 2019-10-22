В Калининградский зоопарк бесплатно пустят посетителей с тыквами
Калининградский зоопарк объявил о традиционной акции «Меняем тыкву на билет». Пройдет она в этом году с 28 октября по 3 ноября. Как сообщает пресс-служба зоопарка, билет можно получить, если принести с собой спелую и красивую тыкву общим весом 3 кг.
Для получения бесплатного билета необходимо, чтобы:
- тыква (тыквы) была свежей, спелой и качественной;
- окружность одной тыквы была не менее 60 см.
- вес одной тыквы (или нескольких) был не менее 3 кг.
За тыкву пройти может один человек, независимо от возраста.
Уже 3 ноября в 13:00 состоится показательное кормление животных тыквами.
ИСТОЧНИК KP.RU