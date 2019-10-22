2019-10-22T17:12:34+03:00
Общество

Министр: В Калининградской области беспрецедентно снизилась смертность от онкологии

Виктор Сергеев
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Александр Кравченко.Александр Кравченко.Фото: Александр Подгорчук
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По состоянию на 1 октября 2019 года в Калининградской области удалось снизить смертность от новообразований до 186 (случаев) на 100 тысяч населения. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко.

- Это беспрецедентно для нашей области, - заявил он. – Кроме того, мы констатируем, что 55,5% всех онкологических заболеваний выявляются на ранней стадии.

Он отметил, что еще в прошлом году смертность от новобразований составила 203,5 случаев на 100 тысяч населения, что ниже, чем в целом по Северо-Западу (224,9 случаев).

Кравченко добавил, что в 2018 году онкозаболевания были вновь выявлены у 3,6 тысячи жителей. При этом динамика одногодичной летальности больных раком снизилась более чем на 5%. Этому способствовали и оптимизация схемы маршрутизации пациентов, и рост доли больных, выявленных активно на медосмотрах, в том числе в ходе диспансеризации. Также проводится адресная работа по профилактике запущенности онкозаболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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