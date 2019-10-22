2019-10-22T17:53:30+03:00
Общество

В Немане двух инспекторов ГИБДД обвиняют в получении взяток

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском районе будут судить инспекторов ДПС, которых обвиняют в получение взяток от водителей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По версии следствия, с августа 2017 года по апрель 2018 года двое инспекторов получили взятки от шести водителей через посредников, которые хотели избежать ответственности за административные правонарушения. Суммы взяток варьировались от 10 до 30 тысяч рублей, всего инспекторы получили свыше 100 тысяч рублей.

Кроме этого, одного из инспекторов обвиняют в получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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