Калининградская прокуратура проверит обстоятельства гибели футболиста Ивана Вшивкова в отделении полиции
Прокуратура Калининградской области рассматривает заявление родственников погибшего в отделении полиции футболиста Ивана Вшивкова. Об этом "КП" сообщили в ведомстве.
- Вчера с заявлением в прокуратуру обратилась мама погибшего калининградца Ивана Вшивкова. Оно зарегистрировано и находится на рассмотрении, - сказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Ирина Ивонинская.
Ранее в адрес прокуратуры обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов с требованием проверить обстоятельства гибели калининградца.
Напомним, шокирующая история произошла накануне в отделе внутренних дел Московского района Калининграда. 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова задержали за мелкое хулиганство и поместили в камеру. В итоге, по версии полиции, задержанный сумел повредить радиатор и получил сильный ожог. Позднее он скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU