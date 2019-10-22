2019-10-22T18:08:02+03:00
Происшествия

Калининградская прокуратура проверит обстоятельства гибели футболиста Ивана Вшивкова в отделении полиции

Ольга Гончарова
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Прокуратура Калининградской области рассматривает заявление родственников погибшего в отделении полиции футболиста Ивана Вшивкова. Об этом "КП" сообщили в ведомстве.

- Вчера с заявлением в прокуратуру обратилась мама погибшего калининградца Ивана Вшивкова. Оно зарегистрировано и находится на рассмотрении, - сказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Ирина Ивонинская.

Ранее в адрес прокуратуры обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов с требованием проверить обстоятельства гибели калининградца.

Напомним, шокирующая история произошла накануне в отделе внутренних дел Московского района Калининграда. 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова задержали за мелкое хулиганство и поместили в камеру. В итоге, по версии полиции, задержанный сумел повредить радиатор и получил сильный ожог. Позднее он скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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