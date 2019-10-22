2019-10-22T18:11:52+03:00
Общество

В Калининградской области решили повысить взнос на капремонт

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Во вторник на заседании правительства Калининградской области обсуждали меры по обеспечению устойчивости системы капитального ремонта многоквартирных домов. А именно – повышение взноса на капремонт.

По словам министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза, сейчас собственники платят взнос в размере 5,9 рублей за квадратный метр, однако их не хватает для проведения этого капремонта. В частности, образовывается дефицит в размере 1 млрд рублей.

Поэтому региональные власти предлагают уже со следующего года начать планомерно повышать размер взноса на капремонт. Так, на 2020 год плата может повыситься на 1 рубль и составит 6,9 рублей за квадратный метр.

Окончательно решение должна принять Облдума, куда уже направлен соответствующий законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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