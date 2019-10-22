В Калининградской области решили повысить взнос на капремонт
Во вторник на заседании правительства Калининградской области обсуждали меры по обеспечению устойчивости системы капитального ремонта многоквартирных домов. А именно – повышение взноса на капремонт.
По словам министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза, сейчас собственники платят взнос в размере 5,9 рублей за квадратный метр, однако их не хватает для проведения этого капремонта. В частности, образовывается дефицит в размере 1 млрд рублей.
Поэтому региональные власти предлагают уже со следующего года начать планомерно повышать размер взноса на капремонт. Так, на 2020 год плата может повыситься на 1 рубль и составит 6,9 рублей за квадратный метр.
Окончательно решение должна принять Облдума, куда уже направлен соответствующий законопроект.
ИСТОЧНИК KP.RU