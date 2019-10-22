2019-10-22T18:22:07+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Под эстакадным мостом на время ремонта изменят схему движения

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Схема движения по Московскому проспекте под Эстакадным мостом будет изменена, и водители должны быть готовы к этому. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. По его словам, произойдет это ориентировочно через неделю.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проблемный участок эстакадного моста над Московским проспектом находится в «технически сложном состоянии», и в этом году планируется заниматься именно им.

Сейчас на участке «старой» эстакады рабочие отбивают отслаивающийся бетон на балках и ригелях для нанесения защитного слоя в рамках восстановления несущей способности конструкций. В качестве дополнительной меры конструкцию моста усилят вантами – натянутыми сквозь отверстия тросами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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