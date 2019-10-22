СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-22T18:47:27+03:00

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До конца октября в Калининградской области высадят более 300 тысяч деревьев ценных пород. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Ранее на территории Краснознаменского районы уже посадили 1500 саженцев ели и столько же саженцев дуба черешчатого. Всего в области уже высажено более 10 тысяч сеянцев и саженцев ценных пород деревьев - сосна, ель, дуб, а также проведена очистка от захламленности на площади более 38 гектаров.

Всего в период с 15 сентября по 1 ноября на территории региона запланировано высадить более 300 тысяч сеянцев и саженцев ели, дуба, сосны, клена, липы

В период акции «Живи, лес!» планируется участие более 40 тыс. человек, в том числе свыше 25 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU