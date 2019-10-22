2019-10-22T18:47:27+03:00
Общество

В Калининградской области высадят более 300 тысяч деревьев ценных пород

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

До конца октября в Калининградской области высадят более 300 тысяч деревьев ценных пород. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Ранее на территории Краснознаменского районы уже посадили 1500 саженцев ели и столько же саженцев дуба черешчатого. Всего в области уже высажено более 10 тысяч сеянцев и саженцев ценных пород деревьев - сосна, ель, дуб, а также проведена очистка от захламленности на площади более 38 гектаров.

Всего в период с 15 сентября по 1 ноября на территории региона запланировано высадить более 300 тысяч сеянцев и саженцев ели, дуба, сосны, клена, липы

В период акции «Живи, лес!» планируется участие более 40 тыс. человек, в том числе свыше 25 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юбилейный международный Кантовский конгресс пройдет в 2024 году в Калининграде
Мэрия Калининграда: Под эстакадным мостом на время ремонта изменят схему движения
В Калининградской области решили повысить взнос на капремонт
Калининградская прокуратура проверит обстоятельства гибели футболиста Ивана Вшивкова в отделении полиции
В Немане двух инспекторов ГИБДД обвиняют в получении взяток
Министр: В Калининградской области беспрецедентно снизилась смертность от онкологии
В Калининградский зоопарк бесплатно пустят посетителей с тыквами
Калининград включили в топ-3 самых красивых городов России для путешествий осенью
Калининградские спортсмены завоевали два золота чемпионата Европы по жиму штанги
Жителя Зеленоградска отправили в колонию за организацию «резиновой квартиры»
На ул. Горького в Калининграде задержали водителя «Форда» с килограммом марихуаны
Сергей Шаргунов потребовал расследовать гибель Ивана Вшивкова в калининградском отделе полиции
Чтобы заставить калининградцев оплачивать проезд наличными, кондукторы умышленно блокируют валидаторы