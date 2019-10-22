В Калининградской области высадят более 300 тысяч деревьев ценных пород
До конца октября в Калининградской области высадят более 300 тысяч деревьев ценных пород. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Ранее на территории Краснознаменского районы уже посадили 1500 саженцев ели и столько же саженцев дуба черешчатого. Всего в области уже высажено более 10 тысяч сеянцев и саженцев ценных пород деревьев - сосна, ель, дуб, а также проведена очистка от захламленности на площади более 38 гектаров.
Всего в период с 15 сентября по 1 ноября на территории региона запланировано высадить более 300 тысяч сеянцев и саженцев ели, дуба, сосны, клена, липы
В период акции «Живи, лес!» планируется участие более 40 тыс. человек, в том числе свыше 25 тысяч школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU