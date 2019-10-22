Юбилейный международный Кантовский конгресс пройдет в 2024 году в Калининграде

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-22T18:54:15+03:00

По масштабности события конгресс можно будет сравнить с ЧМ-2018, только среди философов, заявил министр по культуре Андрей Ермак

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В 2024 году международный Кантовский конгресс пройдет в Калининграде. Решение об этом было принято на ежегодном собрании Кантовского общества Германии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Событие будет посвящено 300-летнему юбилею со дня рождения философа Иммануила Канта.

- Это событие принесет в регион не только финансовые, но и интеллектуальные инвестиции. На пути к 2024 году (в 2022) у нас будет репетиция – 75-летие университета. Надеемся, что свой вклад внесет не только регион, но и федерация, наши немецкие партнеры, – отметил ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

Мероприятие не будет находиться только в границах университета, хотя БФУ будет играть главную роль, заявил министр по культуре и туризву Андрей Ермак.

- Будет реализовано много проектов, связанных с туристической привлекательностью региона: восстановление проекта «тропа Канта», разработка нового турмаршрута, большая издательская программа, сувенирная продукция и многое другое. По масштабности события конгресс можно будет сравнить с ЧМ-2018, только среди философов, – сказал Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU