Мэр Калининграда: Закупать электробусы начнем в следующем году
Во вторник у мэра Калининграда Алексея Силанова журналисты спросили, когда в городе появятся новые электробусы.
- Я думаю, что уже в следующем году они появятся в областном бюджете, - ответил Силанов. - Предусмотрено выделение средств городу и в 2020 году, и в 2021-м, и в 2022-м на реализацию этого проекта. Поэтому в следующем году мы будем проводить конкурсные процедуры, будем готовить техническое задание, и такой вид техники тоже появится на дорогах города.
- То есть, это будет не тестирование, а именно закупка? – уточнили журналисты.
- Да, закупка, - отреагировал мэр.
- Одной единицы? – снова переспросил кто-то из прессы.
- Нет, - ответил Силанов, но уточнять количество новых электробусов не стал.
ИСТОЧНИК KP.RU