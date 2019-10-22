Мэр Калининграда: Закупать электробусы начнем в следующем году

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-22T19:26:39+03:00

Правда, Алексей Силанов не сказал, сколько именно машин планируется приобрести

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Во вторник у мэра Калининграда Алексея Силанова журналисты спросили, когда в городе появятся новые электробусы.

- Я думаю, что уже в следующем году они появятся в областном бюджете, - ответил Силанов. - Предусмотрено выделение средств городу и в 2020 году, и в 2021-м, и в 2022-м на реализацию этого проекта. Поэтому в следующем году мы будем проводить конкурсные процедуры, будем готовить техническое задание, и такой вид техники тоже появится на дорогах города.

- То есть, это будет не тестирование, а именно закупка? – уточнили журналисты.

- Да, закупка, - отреагировал мэр.

- Одной единицы? – снова переспросил кто-то из прессы.

- Нет, - ответил Силанов, но уточнять количество новых электробусов не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU