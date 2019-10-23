Дрался и дебоширил: Опубликовано видео из камеры, в которой погиб калининградец Иван Вшивков

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-23T12:55:45+03:00

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На канале «Силовики» в YouTube опубликовано видео из камеры, в которой погиб 36-летний Иван Вшивков.

На опубликованной записи видно, что Иван Вшивков вступает в конфликт с одним из задержанных, однако драку разнимают двое сотрудников полиции и переводят Вшивкова в другую камеру.

Там явно неадекватный мужчина несколько минут бьет ногой по двери. А затем обращает внимание на камеру наблюдения, берет пластиковую бутылку с водой и замахивается на нее.

Напомним, задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="624" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/739596" frameborder="0"></iframe> Иван Вшивков буянит в камере.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU