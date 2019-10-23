Дрался и дебоширил: Опубликовано видео из камеры, в которой погиб калининградец Иван Вшивков
На канале «Силовики» в YouTube опубликовано видео из камеры, в которой погиб 36-летний Иван Вшивков.
На опубликованной записи видно, что Иван Вшивков вступает в конфликт с одним из задержанных, однако драку разнимают двое сотрудников полиции и переводят Вшивкова в другую камеру.
Там явно неадекватный мужчина несколько минут бьет ногой по двери. А затем обращает внимание на камеру наблюдения, берет пластиковую бутылку с водой и замахивается на нее.
Напомним, задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога.
Иван Вшивков буянит в камере.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU