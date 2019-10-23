В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет электричества и воды

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-23T10:55:38+03:00

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В среду в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов света не будет на ул. Горького 30-36,38-44, ул. Госпитальная 20-26;

С 9 часов до 18 часов электричество отключено на ул. Университетская 1а,1-11,2,5 (поликлиника № 2), пр-т Ленинский 39-45,47-61,67бул. Ген. Соммера 27а(д/с №101),29-71,ул. Минская 1-25,2-24, ул. Пролетарская 55-77, ул. Рокоссовского 2-14, пр-т Ленинский 92-94,155,157-159,161, пл. Калинина 17-27.

Холодное водоснабжение до 16 часов отключено в микрорайоне им. А. Космодемьянского по следующим адресам:

ул. Балтийское шоссе 104,108,106,106а,110(СОШ № 9),

ул. Карташёва 1,2,3,5,6,12,28,30,32а-е,

32-44,46а-ж,68(Интернат для престарелых),72,74,76,88,90,91,93-95,

97-99,100,101,105,107,119,121,129,

ул. Лужская 27(СОШ № 53),

пер. Карташёва 7,9,10,12-14,15,17,19,21,25,

7-13,29,38,42-44,46-52,

ул. Тихоокеанская 44,

ул. Изумрудная 5,

ул. Славянская 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,22,24,27,29,30,31 (Социальный Д/сад), 34,38,46,49,57,

ул. Механическая 1,2,3,4,6,9,11,

ул. 1-я,2-я Алтайская 1,2,3,5,6,7-9,10,

11,12,13,14,19,21,23-27,

ул. Благодатная 1,7,8,9,22,

ул. Ю. Долгорукова 1,3,5,

ул. Сестрорецкая 1,2,3,5,6,7,9,10,11,

ул. Каблукова 11а,

ул. Сухумская 10,

ул. Урицкого 16,18,20,22,

ул. Магнитогорская 3-3а,

ул. Берестяная 4,9,7,10,11-13,14,15,16,

18,20,24,26,28,30,36,38,

ул. Алданская 2в (Д/сад № 129),8(Д/сад № 128), 10(поликлиника),

пер Алданский 1,2,3,4,5,6,

ул. Аральская 2,4,5,6,8,10-12,18,

пер. Аральский 1,2,2а-г,3,

ул. Челюскинская 4,6,8,10,12,16,18,20-22 25,28,29,

ул. Ижорская 27,29,32,34,

ул. Курильская 30.

До 17 часов от горячей воды отключены потребители, проживающие на ул. Шевченко 7-11.

Теплоснабжение будет отсутствовать до 16 часов на ул. Балтийское шоссе 104,106,108,116, ул. Карташёва 4-4в,6-6в,24-26,28-30,28а-е,30а-г,32-34,32а-е,40-42, ул. Сестрорецкая 13, ул. 1-я Алтайская 2 и до 17.00 на ул. Гайдара 131-33.

ИСТОЧНИК KP.RU