Пивной клуб и отель: Каким будет Торговый дом Натана Штернфельда в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-23T11:22:53+03:00

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В Зеленоградске продолжаются работы по восстановлению исторического дома №18 на Курортном проспекте, известного как Торговый дом Натана Штернфельда.

Как сообщает администрация Зеленоградска, начат третий этап проектирования, который предусматривает разработку документов для прохождения экспертизы проектно-сметной документации.

- Обновленное здание будет включать в себя целый набор функциональных помещений, востребованных в городе-курорте Зеленоградск, - говорят в администрации. - В подвальном этаже здания разместят пивной клуб, на первом этаже откроют кафе, ресторан и конференц-зал на 140 мест.

Второй, третий и четвертый этаж исторического здания займет гостиница на 43 номера.

Первым этапом были разработаны эскизный проект фасада. Позади работа по сбору архивных данных, геологоразведка и геодезия.

Здание является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.

ИСТОЧНИК KP.RU