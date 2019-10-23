2019-10-23T11:43:18+03:00
Общество

В Черняховске водителю грозит арест за отказ снять тонировку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске к административной ответственности привлекли водителя, который отказался снять незаконную тонировку. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инспекторы остановили БМВ, ходе осмотра и замера светопропускаемости стекол было установлено, что светопропускемость стекол с тонировкой не соответствует требованиям техрегламента.

19-летний водитель БМВ отказался снимать тонировку на месте, тем самым, проигнорировав требование сотрудника ГИБДД. На него завели административное дело, водителю грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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