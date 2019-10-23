В Черняховске водителю грозит арест за отказ снять тонировку
В Черняховске к административной ответственности привлекли водителя, который отказался снять незаконную тонировку. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Инспекторы остановили БМВ, ходе осмотра и замера светопропускаемости стекол было установлено, что светопропускемость стекол с тонировкой не соответствует требованиям техрегламента.
19-летний водитель БМВ отказался снимать тонировку на месте, тем самым, проигнорировав требование сотрудника ГИБДД. На него завели административное дело, водителю грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU