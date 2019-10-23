В Калининграде водитель "Опеля" наехал на 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-23T12:12:15+03:00

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Сегодня 23 октября на улице Аксакова в Калининграде автомобиль сбил 10-летнего ребенка.

Инцидент произошел около 8 часов утра, когда ученик 2-го класса спешил на уроки. В этот момент припарковаться у тротуара пытался водитель "Опеля". Автолюбитель не заметил маленького пешехода и наехал на него левым передним колесом своей иномарки. И только почувствовав неладное и выбравшись из машины увидел лежавшего на асфальте ребенка. Мужчина поспешно прыгнул обратно за руль и отогнал машину на метр назад, освободив ногу пострадавшего.

Свидетелями ДТП стали другие школьники и их родители, которые провожали своих детей на занятия. О случившемся тут же поставили в известность руководство школы. Прибывшие по вызову врачи бригады «Скорой помощи» предварительно диагностировали у пациента два перелома. Мальчика срочно госпитализировали, вместе с ним в больницу отправились в качестве сопровождающих педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU