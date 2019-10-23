«Фольксваген» сбил двух калининградок на «зебре»
В результате ДТП девушки получили телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В седьмом часу вечера 22 октября в Калининграде на улице Печатной у дома 60 под колеса «Фольксвагена» попали две девушки-пешехода.
В момент наезда горожанки, одной из которых 18, а другой – 24 года, находились на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем автомобиля находился 20-летний парень. В результате пешеходы получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU