2019-10-23T12:03:03+03:00
Происшествия

«Фольксваген» сбил двух калининградок на «зебре»

В результате ДТП девушки получили телесные повреждения
Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В седьмом часу вечера 22 октября в Калининграде на улице Печатной у дома 60 под колеса «Фольксвагена» попали две девушки-пешехода.

В момент наезда горожанки, одной из которых 18, а другой – 24 года, находились на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем автомобиля находился 20-летний парень. В результате пешеходы получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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