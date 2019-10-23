2019-10-23T12:25:10+03:00
Звезды

В Калининграде проведут Дни культуры Костромской области

Мероприятия намечены на 25 и 26 октября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининград приезжает национальный балет «Кострома» и Костромской губернский симфонический оркестр. Коллективы выступят в рамках Дней культуры Костромской области.

Балет на сцене «Янтарь-холла» 25 октября представит программу «Национальное шоу России». Это яркие хореографические композиции, раскрывающие традиции многонациональной России, от русских хороводов до танцев разных народностей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в тот же день в «Янтарь-холле» откроется выставка «Искусство земли костромской»: представят уникальные работы ювелиров Костромы и села Красное-на-Волге, а также мастеров прикладного искусства. Модельер Анастасия Барсукова покажет коллекцию изделий их меха.

Дни культуры 26 октября продолжит Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна. В калининградской областной филармонии коллектив представит программу «Танцы с оркестром», в которую вошли популярные эстрадные и джазовые произведения. Вместе с оркестром в концерте примет участие обладатель Гран-при Международного европейского фестиваля в Испании, серебряный медалист Дельфийских игр России, студентка Костромского областного музыкального колледжа Калиста Алисия Джеймс.

Вход на мероприятие Дней культуры бесплатный, по пригласительным. Справки в кассах «Янтарь холла» и областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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