Калининградские спортсмены завоевали пять медалей Кубка Европы шорт-треку

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-23T12:51:46+03:00

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На льду спорткомплекса чешского города Бенатки-над-Йизероу выступили почти 250 конькобежцев из 16 стран в рамках молодежного Кубка Европы по шорт-треку.

Ребята из Калининградской области представили на соревнованиях Россию, собрав четыре серебра в личном зачете и золото в эстафете на дистанции 2 км.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, индивидуального признания добился победитель финала европейского кубка 2019 года Илья Толпыго. Он стал вторым из 44 на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, что гарантировало ему серебряную медаль в общем зачёте многоборья. Золотые награды калининградская сборная завоевала в эстафете: Илья Толпыго, Виталий Карпов и Игнат Пилипенко опередили команды из Болгарии и Венгрии.

ИСТОЧНИК KP.RU