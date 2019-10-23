В Калининграде при падении в автобусах пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-23T12:57:46+03:00

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За сутки в Калининграде два человека пострадали при падении в автобусах. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

На ул. О. Кошевого водитель автобуса МАЗ при заезде на стоянку допустил падение в салоне кондуктора. В результате происшествия 63-летняя женщина получила телесные повреждения.

Второй дорожный инцидент произошел на улице Черняховского. Около площади Василевского водитель автобуса МАН предпринял резкое торможение, из-за чего в салоне упала и получила травмы 50-летняя женщина.

В ГИБДД отмечают, что в городе участились случаи падения пассажиров в общественном транспорте.

- Аварийные ситуации в данном виде транспортных средств зачастую возникают в результате столкновений, резкого маневрирования или торможения водителями. Кроме того, сами пассажиры зачастую ведут себя не должным образом, хотя существуют правила поведения пассажиров в транспорте и их необходимо соблюдать в целях собственной безопасности, - отметили в управлении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU