Калининградец избил и ограбил прохожего, чтобы купить билет домой

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-23T13:26:25+03:00

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Той ночью 18-летний житель Калининграда шел по улице Тихорецкой, разговаривая по своему мобильному телефону. Как вдруг откуда ни возьмись на юношу налетел незнакомец, который нанес горожанину несколько ударов, отобрал «трубу» и скрылся.

Жертве преступления удалось быстро добраться до отдела полиции, а правоохранителям – оперативно установить приметы нападавшего и свидетелей инцидента, которые указали, в каком направлении убежал подозреваемый. В результате по горячим следам был задержан житель города Краснознаменск. Отобранный телефон приезжий успел продать совсем задешево – лишь бы хватило на обратный билет до райцентра.

Увы, с возвращением домой краснознаменцу придется повременить до 7 лет. Именно такой срок лишения свободы предусматривает действующий Уголовный кодекс РФ за совершение грабежа.

ИСТОЧНИК KP.RU