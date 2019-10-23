Власти Калининграда опубликовали список мест для торговли цветами

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-23T13:30:49+03:00

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Власти Калининграде опубликовали список мест, где планируется разрешить праздничную продажу цветов. Перечень мест будет еще обсуждаться с предпринимателями.

14 февраля, 22-23 февраля, 5-9 марта, 9 мая, 31 августа - 3 сентября по городу будут расставлены торговые точки, которые планируется сдавать в аренду. Средняя цена – 1101 руб\день с торгового места. Сообщается, что позволит собрать в бюджет примерно 700 тысяч рублей.

Планируемый перечень адресов:

1 мкр. Прибрежный, ориентир – напротив поликлиники Московского

района ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» на ул. Заводской, д.29 А 2 проспект Гвардейский, ориентир – напротив д. 15 3 проспект Гвардейский – пересечение с ул. Театральной, четная сторона 4 проспект Гвардейский – пересечение с ул. Театральной, нечетная сторона 5 проспект Гвардейский, ориентир – остановка напротив ТЦ «Европа» 6 проспект Гвардейский, д. 22, ориентир – напротив редюита бастиона «Обсерватория» 7 проспект Калинина, ориентир – вход в парк «Южный» 8 проспект Ленинский, ориентир – сквер «Мать Россия» 9 проспект Ленинский – пересечение с проспектом Калинина, ориентир – сквер 10 проспект Ленинский – пересечение с проспектом Калинина, ориентир – парикмахерская 11 проспект Ленинский – пересечение с ул. Багратиона 12 проспект Ленинский – пересечение с ул. Ген. Соммера 13 проспект Ленинский – пересечение с ул. Краснооктябрьской 14 проспект Мира, ориентир – КГТУ 15 проспект Московский, ориентир – остановка «Калининградгражданпроект» 16 проспект Московский, ориентир – д. 14 17 проспект Московский, ориентир – д. 166-168 18 проспект Советский – пересечение с ул. Гайдара 19 проспект Советский – пересечение с ул. Нарвской 20 проспект Советский, ориентир – д. 97 21 бульвар Солнечный, ориентир – д. 10 22 ул. 9 Апреля, ориентир – остановка «Областная больница» 23 ул. 9 Апреля, ориентир – д. 26 24 ул. 9 Апреля, ориентир – остановка «Площадь Маршала Василевского» (из города) 25 ул. Аксакова – пересечение с ул. Кутаисской, д. 1а 26 ул. Аксакова, ориентир – д. 133 27 ул. Алданская, ориентир – д. 11 28 ул. Аллея смелых – пересечение с ул. 3. Космодемьянской 29 ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 30 ул. Багратиона, ориентир – д. 128 31 ул. Багратиона, ориентир – д. 160 32 ул. Беланова, ориентир – д. 29 33 ул. Беланова – пересечение с ул. Горбунова, д. 2 34 ул. Брамса, ориентир – магазин «Золушка» 35 ул. Габайдулина, ориентир – д. 2 36 ул. Гайдара, д. 120, ориентир – напротив магазина «Виктория» 37 ул. Горького – пересечение с ул. Полк. Ефремова 38 ул. Горького, ориентир – ул. Проф. Баранова 39 ул. Д. Бедного, ориентир – д. 1а 40 ул. Дзержинского, д. 166б – пересечение с ул. Муромской 41 ул. К. Маркса – пересечение с ул. Косм. Пацаева, ориентир – мини-рынок 42 ул. Карташева, ориентир – д. 131 43 ул. Каштановая аллея, д. 68 – пересечение с ул. Фестивальная аллея 44 ул. Киевская, ориентир – д. 50 45 ул. Косм. Леонова – пересечение с ул. Фестивальная аллея 46 ул. Куйбышева, ориентир – д. 91, 91а 47 ул. Левитана, ориентир – д. 59, корп. 1 48 ул. Лужская, ориентир – д. 27 49 ул. Мариупольская, ориентир – д. 2 50 ул. М. Борзова, ориентир – д. 82 51 ул. Н. Карамзина, ориентир – д. 34 52 ул. Нарвская, ориентир – торговый центр «Сосед» 53 ул. Озёрная, ориентир – д. 27 54 ул. О. Кошевого, ориентир – магазин «Семья» 55 ул. П. Морозова, ориентир – д. 1-3 56 ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 215 57 ул. Р. Зорге, ориентир – д. 4 58 ул. Согласия, ориентир – д. 1 59 ул. Согласия, ориентир – д. 13-15 60 ул. У. Громовой – пересечение с ул. Интернациональной 61 ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 62 ул. Черняховского – пересечение с ул. Пролетарской 63 ул. Шахматная, ориентир – д. 1б 64 ул. Шевченко, ориентир – ТЦ «Плаза»

ИСТОЧНИК KP.RU