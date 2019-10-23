В Гурьевском районе в лобовом ДТП погиб пассажир «Ауди»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду утром в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге Воробьево - Рощино – Луговое. 35-летний водитель «Ауди» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель».
В результате ДТП пассажир «Ауди» скончался на месте ДТП в автомобиле скорой помощи, второй «Ауди» и водитель «Опель» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU