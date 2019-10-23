2019-10-23T13:46:54+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе в лобовом ДТП погиб пассажир «Ауди»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В среду утром в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Воробьево - Рощино – Луговое. 35-летний водитель «Ауди» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель».

В результате ДТП пассажир «Ауди» скончался на месте ДТП в автомобиле скорой помощи, второй «Ауди» и водитель «Опель» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24