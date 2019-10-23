В Калининграде собирают волонтеров для поиска 79-летней женщины
В Калининграде объявлен поиск пенсионерки, которая вечером во вторник 22 октября вышла из дома на ул. Куйбышева, 100 и пропала.
Пропавшей Анне Федоровне Моисей 79 лет. Она страдает потерей памяти и дезориентацией.
Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад» в соцсети «ВКонтакте», необходима помощь и волонтеры для поиска в городе. Планируется осмотреть район улиц Гагарина, Орудийной, Куйбышева, Невского, Литовского вала.
Планируется распечатать и расклеить ориентировки, раскидать их по Интернету.
Женщине на вид 80 лет, худощавого телосложения, седые волосы.
Особые приметы – спина сильно завалена вправо.
Была одета в голубую куртку с капюшоном, клетчатую юбку и коричневые ботинки.
ИСТОЧНИК KP.RU