Больше тысячи заявок поступило от калининградцев на участие в конкурсе «Лидеры России 2020»
На участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» уже поступило 1053 заявки от жителей Калининградской области. Об этом сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
- Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира, - отметил он.
Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Регистрация завершится 27 октября, следом стартует дистанционный этап.
Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU