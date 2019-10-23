Больше тысячи заявок поступило от калининградцев на участие в конкурсе «Лидеры России 2020»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-23T14:22:22+03:00

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На участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» уже поступило 1053 заявки от жителей Калининградской области. Об этом сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

- Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира, - отметил он.

Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Регистрация завершится 27 октября, следом стартует дистанционный этап.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU