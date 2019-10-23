На ремонт участка автодороги Калининград-Зеленоградск выделили почти 80 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-23T14:29:36+03:00

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Участок автодороги Калининград-Зеленоградск отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На ремонт участка 9,4-16,6 км было выделено свыше 78 млн рублей. Подрядчика выберут в ходе аукциона, который состоится 31 октября.

Дорожный ремонт планируется закончить к 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU