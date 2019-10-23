На ремонт участка автодороги Калининград-Зеленоградск выделили почти 80 млн рублей
.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
Участок автодороги Калининград-Зеленоградск отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На ремонт участка 9,4-16,6 км было выделено свыше 78 млн рублей. Подрядчика выберут в ходе аукциона, который состоится 31 октября.
Дорожный ремонт планируется закончить к 1 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU