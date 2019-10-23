2019-10-23T14:38:21+03:00
Общество

Жителю Гусева грозит три года за хранение марихуаны

Виктор Сергеев
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..Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
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Транспортные полицейские задержали жителя Гусева за хранение марихуаны в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД на транспорте.

19-летнего парня задержали вблизи железнодорожных путей. В ходе досмотра у него нашли около 7 гр. марихуаны. Еще 4 грамма были обнаружены в его квартире. Безработный горожанин заявил, что наркотики он хранил для личного употребления.

По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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