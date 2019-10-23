Власти Калининграда решили увеличить ставку за установку рекламных конструкций
Проект постановления уже опубликован на сайте мэрии
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С 2020 года в Калининграде планируется увеличить базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах городской собственности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 января ставка вырастет в два раза , если информационное поле более 18 кв. м. (будет 30 рублей за квадратный метр в месяц).
В полтора раза ставка повысится, если информационное поле менее 18 кв. м. (будет 85 рублей за один кв.м. в месяц).
Проект постановления уже опубликован на сайте мэрии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU