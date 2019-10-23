Гибель мужчины в отделе полиции Калининграда прокомментировал Общественный совет при областном УМВД

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-23T17:11:16+03:00

Шансов выжить у пострадавшего не было, расследование трагедии нужно провести быстро и объективно

Изменить размер текста: A A

Инцидент в отделе внутренних дел Московского района Калининграда, где на днях получил смертельные ожоги кипятком один из задержанных, прокомментировали в Общественном совете при УМВД РФ по Калининградской области.

- Прежде всего, хочу выразить соболезнования родственникам погибшего, - сказал председатель совета Николай Петеров. – И призываю не делать поспешных выводов хотя бы до окончания ведущихся сегодня проверок. Я уверен, что по их итогам будут сделаны компетентные и объективные выводы. Со своей стороны Общественный совет намерен всячески содействовать в установлении причин и обстоятельств этой трагедии.

Член общественного совета при региональном УМВД России Игорь Вайсбейн, имеющий за плечами многолетний врачебный стаж, дополнил комментарий информацией медицинского характера:

- В Калининградскую многопрофильную больницу пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, с травматическим шоком, вызванным с ожогами 1-й, 2-й и 3-й степени 95 процентов поверхности тела, что является абсолютно смертельным показателем. Проведенное терапевтическое лечение эффекта не возымело, мужчина скончался. Никаких других следов насильственного воздействия у больного обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU