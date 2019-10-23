2019-10-23T17:11:16+03:00
Происшествия

Гибель мужчины в отделе полиции Калининграда прокомментировал Общественный совет при областном УМВД

Шансов выжить у пострадавшего не было, расследование трагедии нужно провести быстро и объективно
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент в отделе внутренних дел Московского района Калининграда, где на днях получил смертельные ожоги кипятком один из задержанных, прокомментировали в Общественном совете при УМВД РФ по Калининградской области.

- Прежде всего, хочу выразить соболезнования родственникам погибшего, - сказал председатель совета Николай Петеров. – И призываю не делать поспешных выводов хотя бы до окончания ведущихся сегодня проверок. Я уверен, что по их итогам будут сделаны компетентные и объективные выводы. Со своей стороны Общественный совет намерен всячески содействовать в установлении причин и обстоятельств этой трагедии.

Член общественного совета при региональном УМВД России Игорь Вайсбейн, имеющий за плечами многолетний врачебный стаж, дополнил комментарий информацией медицинского характера:

- В Калининградскую многопрофильную больницу пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, с травматическим шоком, вызванным с ожогами 1-й, 2-й и 3-й степени 95 процентов поверхности тела, что является абсолютно смертельным показателем. Проведенное терапевтическое лечение эффекта не возымело, мужчина скончался. Никаких других следов насильственного воздействия у больного обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель футболиста в отделении полиции Калининграда»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузнец Эдуард Оганисян повезет в Крым кованую карту Калининградской области
На ул. Буткова в Калининграде запретят остановку транспорта
В Калининграде на выставке памяти космонавта Алексея Леонова показали уникальные предметы
На улице Карбышева в Калининграде с крыши дома бросили кирпич на припаркованную «Тойоту»
На «берлинке» после столкновения с легковушкой опрокинулся грузовик
Молодой калининградец сдал в ломбард украшения погибшей сожительницы
Футболисты команды «Прогресс» выразили соболезнования родным погибшего Ивана Вшивкова
Ревнивая калининградка украла у сожителя свыше 300 тыс рублей
Полиция Гусева объявила в розыск дезертира
В Калининграде Россельхознадзор уничтожил 750 кг мясной и молочной «санкционки»
Власти Калининграда решили увеличить ставку за установку рекламных конструкций
Жителю Гусева грозит три года за хранение марихуаны
На ремонт участка автодороги Калининград-Зеленоградск выделили почти 80 млн рублей
Больше тысячи заявок поступило от калининградцев на участие в конкурсе «Лидеры России 2020»
Чудотворная икона, балет и коллекция мехов: В Калининграде пройдут Дни культуры Костромской области
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 79-летней женщины
В Гурьевском районе в лобовом ДТП погиб пассажир «Ауди»
Власти Калининграда опубликовали список мест для торговли цветами
Маленького муравьеда в Калининградском зоопарке назвали Мурашкой
Калининградец избил и ограбил прохожего, чтобы купить билет домой
В Калининграде при падении в автобусах пострадали два человека
Калининградские спортсмены завоевали пять медалей Кубка Европы шорт-треку
В Черняховске в ДТП пострадал скутерист
«Фольксваген» сбил двух калининградок на «зебре»
В Калининграде водитель "Опеля" наехал на 10-летнего школьника