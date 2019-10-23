В Калининграде Россельхознадзор уничтожил 750 кг мясной и молочной «санкционки»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-23T15:30:19+03:00

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В Калининграде в очередной раз уничтожили изъятые санкционные продукты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Свыше 250 кг готовой мясной и 500 кг молочной продукции обнаружили и изъяли в торговых точках на Московском проспекте, 185.

Изъятую продукцию закопали на скотомогильнике, предварительно денатурировав хлорной известью.

ИСТОЧНИК KP.RU