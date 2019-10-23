В Калининграде Россельхознадзор уничтожил 750 кг мясной и молочной «санкционки»
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининграде в очередной раз уничтожили изъятые санкционные продукты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Свыше 250 кг готовой мясной и 500 кг молочной продукции обнаружили и изъяли в торговых точках на Московском проспекте, 185.
Изъятую продукцию закопали на скотомогильнике, предварительно денатурировав хлорной известью.
ИСТОЧНИК KP.RU