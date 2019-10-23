2019-10-23T15:48:42+03:00
Общество

Полиция Гусева объявила в розыск дезертира

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Гусева объявила в розыск 45-летнего уроженца Белгородской области Сергея Семенко, который скрылся от следствия военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Сообщается, что мужчина обвиняется дезертирстве.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Семенко, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102. Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

ИСТОЧНИК KP.RU

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