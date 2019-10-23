Ревнивая калининградка украла у сожителя свыше 300 тыс рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-23T16:06:56+03:00

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В полицию Центрального района Калининграда пришел 32-летний мужчина и сообщил, что из его квартиры пропало 325 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что каких-либо следов взлома входной двери не было. Тогда сотрудники уголовного розыска задали несколько вопросов 26-летней сожительнице пострадавшего.

- Выяснилось, что женщина пошла на преступление из-за ревности, так как подозревала, что мужчина не прекратил отношения с бывшей подругой, - рассказали в пресс-службе УМВД.

На нее завели уголовное дело за крупную кражу, женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU