Ревнивая калининградка украла у сожителя свыше 300 тыс рублей
В полицию Центрального района Калининграда пришел 32-летний мужчина и сообщил, что из его квартиры пропало 325 тысяч рублей.
Прибывшие на место полицейские установили, что каких-либо следов взлома входной двери не было. Тогда сотрудники уголовного розыска задали несколько вопросов 26-летней сожительнице пострадавшего.
- Выяснилось, что женщина пошла на преступление из-за ревности, так как подозревала, что мужчина не прекратил отношения с бывшей подругой, - рассказали в пресс-службе УМВД.
На нее завели уголовное дело за крупную кражу, женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU