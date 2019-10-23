Футболисты команды «Прогресс» выразили соболезнования родным погибшего Ивана Вшивкова

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-23T17:35:56+03:00

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На официальной странице черняховского футбольного клуба «Прогресс» во Вконтакте друзья Ивана Вшивкова, погибшего в полиции Калининграда, выразили соболезнования его семье, родным и близким:

«Выражаем соболезнования родным и близким Ивана Вшивкова. Иван защищал цвета нашей Команды в начале 10-х годов. Всегда был приветливым и отзывчивым. Что бы там на самом деле не было, земля тебе пухом, Ваня».

Напомним, в ночь на 20 октября в Калининграде, в отделе полиции Московского района произошла трагедия. 36-летний Иван Вшивков получил 70 процентов ожогов тела в камере для административно задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU