Молодой калининградец сдал в ломбард украшения погибшей сожительницы

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-23T16:43:26+03:00

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В полицию обратилась мама погибшей в ДТП 20-летней девушки. Женщина сообщила, что не смогла найти ювелирные украшения дочери и написала заявление о пропаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска полиции Гурьевска выяснили, что украшения погибшей - цепочку, подвеску и кольцо, сдал в ломбард ее сожитель. Ранее 23-летний мужчина уже был судим за имущественное преступление.

Полицейские установили ломбард, куда подозреваемый сдал ювелирные изделия, и изъяли у злоумышленника залоговый билет.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU