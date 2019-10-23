Молодой калининградец сдал в ломбард украшения погибшей сожительницы
В полицию обратилась мама погибшей в ДТП 20-летней девушки. Женщина сообщила, что не смогла найти ювелирные украшения дочери и написала заявление о пропаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники уголовного розыска полиции Гурьевска выяснили, что украшения погибшей - цепочку, подвеску и кольцо, сдал в ломбард ее сожитель. Ранее 23-летний мужчина уже был судим за имущественное преступление.
Полицейские установили ломбард, куда подозреваемый сдал ювелирные изделия, и изъяли у злоумышленника залоговый билет.
На него завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU