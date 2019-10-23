На «берлинке» после столкновения с легковушкой опрокинулся грузовик

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-23T17:03:57+03:00

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Днем в Гурьевском районе на «берлинке» после столкновения перевернулся грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Поддубное. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и грузовик «Мерседес». От удара грузовой автомобиль опрокинулся.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет, обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU