На «берлинке» после столкновения с легковушкой опрокинулся грузовик
Фото: Дмитрий МитрофановФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Днем в Гурьевском районе на «берлинке» после столкновения перевернулся грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в районе поселка Поддубное. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и грузовик «Мерседес». От удара грузовой автомобиль опрокинулся.
По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет, обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU