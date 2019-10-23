На улице Карбышева в Калининграде с крыши дома бросили кирпич на припаркованную «Тойоту»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-23T17:03:13+03:00

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Инцидент произошел в третьем часу ночи во дворе дома №20 по улице Генерала Карбышева. На записи камеры видеонаблюдения видно, как на капот припаркованной у подъезда «Тойоты» сверху падает кирпич. В самой машине в этот момент никого не было, однако без ремонта хозяину «Тойоты» теперь не обойтись.

Видеозапись происшествия уже передана пострадавшему для дальнейшего разбирательства и поиска виновных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/739372" frameborder="0"></iframe> Кирпич упал на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU