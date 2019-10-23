В Калининграде на выставке памяти космонавта Алексея Леонова показали уникальные предметы
В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка памяти космонавта Алексея Леонова. Представлены уникальные мемориальные экспонаты – архивные документы и личные вещи космонавта.
Так, можно увидеть побывавшие в космосе предметы. Это перчатка от скафандра, бортовая аптечка, парашютная ракета для подачи сигнала бедствия, бортовой фонарь, ручка для работы в условиях невесомости на борту «Союз-19».
Кроме того, в экспозиции диплом Почетного гражданина города Калининграда, поздравительная телеграмма от семьи Гагариных и картины космонавта.
Выставка «Судьба моя – я сам…» работает до 18 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU