В Калининграде на выставке памяти космонавта Алексея Леонова показали уникальные предметы

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-23T17:36:56+03:00

Портрет космонавта и его фуражка. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка памяти космонавта Алексея Леонова. Представлены уникальные мемориальные экспонаты – архивные документы и личные вещи космонавта.

Так, можно увидеть побывавшие в космосе предметы. Это перчатка от скафандра, бортовая аптечка, парашютная ракета для подачи сигнала бедствия, бортовой фонарь, ручка для работы в условиях невесомости на борту «Союз-19».

Кроме того, в экспозиции диплом Почетного гражданина города Калининграда, поздравительная телеграмма от семьи Гагариных и картины космонавта.

Выставка «Судьба моя – я сам…» работает до 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU