2019-10-23T18:50:20+03:00
Общество

Кузнец Эдуард Оганисян повезет в Крым кованую карту Калининградской области

Она станет фрагментом стальной карты России, которую соберут на фестивале «Время Крыма»
Иван МАРКОВ
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Кованая карта Калининградской областиКованая карта Калининградской областиФото: Эдуард Оганисян
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В Симферополе с 1 по 4 ноября пройдет кузнечный фестиваль «Время Крыма», в рамках которого кузнецы из 85 регионов России создадут кованую карту России размером 6х12 метров и весом более 15 тонн.

Калининградскую область на фестивале представит кузнец Эдуард Оганисян, который показал «Комсомолке», как выглядит наш регион, выполненный в металле.

- Событие, которое пройдет в Симферополе, беспрецедентное и ранее небывалое, это будет рождение всероссийской гильдии кузнецов, - говорит Оганисян. – Я должен был изобразить главные символы области, а это, как известно, Кафедральный собор и Кант, также обозначил границу, идущую по кругу.

Работы по установке основы под карту начались в Симферополе еще 15 октября. По словам организаторов праздника, это самый масштабный кузнечный проект за всю историю кузнечных фестивалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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