"Балтика" в гостях победила "Шинник" и продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

СЕГОДНЯ 21:16 2019-10-23T22:16:13+03:00

Голы на счету Ильнура Альшина и Яна Казаева

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В Ярославле прошел матч 19-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ, в котором местный "Шинник" принимал калининградскую "Балтику".

Благодаря голам Ильнура Альшина на 28 минуте и Яна Казаева на 49-й, калининградская команда одержала победу. Итоговый счет: 2:0.

"Балтика" таким образом продлила беспроигрышную серию до 15 матчей и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками. От "зоны стыков", позволяющей побороться за место в Премьер-лиге, балтийцев отделяют три очка.

В следующем матче, который пройдет в воскресенье, 27 октября, в Калининграде, "Балтика" встретится с лидером первенства - московским "Торпедо".

ИСТОЧНИК KP.RU